隱匿284張空白總統選票 北市75歲翁緩起訴

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（中央社記者林長順台北7日電）台北市75歲郭姓老翁今年1月13日投票日，涉嫌隱匿松山區第654號投票所284張空白總統用餘票，偵查期間坦承不諱，台北地檢署今天處分緩起訴，期間2年，應向公庫支付8萬元。

總統大選及立委選舉於今年1月13日舉行，位於松山區民有區民活動中心的台北市第654號投票所（民有所）於當天下午4時結束投票並開票，期間主任管理員將空白的總統用餘票擱置在開票處旁，直到下午5時20分許才驚覺遺失。

台北市警察局松山分局獲報，派員封鎖現場並擴大搜索，在同棟建物5樓圖書館書架角落處尋獲一個紙袋，內裝有空白選票。警方漏夜詢問在場人員並過濾影像，鎖定轄內居民75歲郭姓老翁涉有重嫌，1月14日拘提到案，檢察官複訊後諭令3萬元交保。

檢方查出，郭姓老翁於1月13日下午5時許，到654號投開票所觀看開票作業，不滿選務人員選務作業，看到置放於交誼廳沙發上以紙箱裝置的用餘選舉票無人看管，將用餘的284張總統副總統空白選舉票藏匿於衣服內側口袋內攜出。

檢方表示，郭姓老翁將空白選舉票帶到5樓的閱覽室，藏放於閱覽室角落的書櫃上；郭姓老翁擔心選舉票上遺留指紋恐遭查獲，將最上面2張選舉票揉成一團，再攜至4樓洗手間放入馬桶內沖掉。

郭姓老翁到案坦承不諱，檢察官認為，老翁涉犯總統副總統選舉罷免法意圖妨害開票而隱匿選舉票罪，考量老翁坦承犯行並未影響選舉結果，予以緩起訴處分，期間2年，老翁應於緩起訴處分確定後6個月內，向公庫支付新台幣8萬元。（編輯：蕭博文）1130307