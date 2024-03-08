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首頁 / 社會

半個月前才有人被撞不治 彰化同條路老婦車禍送醫

2024/3/8 13:17
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（中央社記者鄭維真彰化8日電）彰化鹿港鎮中正路2月20日發生77歲老婦行經斑馬線遭車撞擊不治，不到半個月，80歲黃姓老婦4日未在規定範圍穿越馬路，與機車碰撞送醫，2起事故地點僅相距300公尺，引地方議論。

80歲黃姓老婦於4日下午7時許，穿越中正路由東往西方向行走，黃姓男子騎乘機車在中正路外側車道，由北往南方向行駛，雙方發生碰撞，2人輕傷送醫。

警方告訴中央社記者，經調查，黃婦當時要從雙黃線缺口穿越中正路，依據道路交通安全規則，行人穿越道路時，如100公尺內有設置斑馬線，行人須走在斑馬線上，肇事地點距離斑馬線102公尺，未在規定範圍內，黃姓騎士酒測值為0，肇事原因須待釐清。

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2月20日中正路上才發生77歲吳姓婦人行經斑馬線，遭自小客車撞擊，因顱內出血嚴重、頭部外傷引起中樞神經衰竭，搶救不治。警方調查，中正路有閃黃燈及斑馬線，但駕駛未禮讓行人，且未注意車前狀況，依過失致死罪嫌偵辦。

由於2起事故發生地點距離僅約300公尺，且2月22日伸港鄉發生國小3姊弟穿越斑馬線遭無照駕駛撞擊的重大車禍，此起交通事故格外受到地方關注。（編輯：郭諭儒）1130308

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