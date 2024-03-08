毒品通緝犯倒車衝撞拒檢 高雄警追至台南開8槍逮人

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄湖內警方巡邏時發現詹姓毒品人口，但詹男拒檢駕車逃竄，途中失控衝撞民宅大門，甚至倒車衝撞員警。警方朝詹男車輛輪胎連開8槍，最後在台南將棄車逃逸的詹男逮捕。

高雄市政府警察局湖內分局一甲派出所員警6日晚間8時許巡邏時，發現毒品人口33歲詹男車輛，隨即展開追緝。詹男發現警方後立即疾駛繞行，警方則通報鄰近岡山分局及台南市政府警察局歸仁分局等單位協助攔查圍捕。

圍捕過程中，詹男在台南市歸仁區中山路三段駕車右轉失控，衝撞民宅大門盆栽，警車趕至現場後，2名員警下車喝斥，詹男竟倒車衝撞員警及巡邏車，所幸員警即時跳開，仍造成巡邏車右前車頭受損。

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警方表示，員警基於急迫狀況，朝詹男車輛右前輪射擊8發，但對方仍駕車逃往台南市歸仁區文化街三段與南興街口，並在追撞路邊車輛後棄車逃逸，員警則在距離車禍現場不遠的文化二十街將他逮捕上銬。

警方調查，詹男為橋頭地檢署發布的毒品通緝犯，警方也在他車內查獲安非他命吸食器及毒品殘渣等贓證物。圍捕過程造成員警胡鎮宇左膝蓋輕微擦挫傷，幸無大礙。全案訊後依刑法公共危險、毀損、妨害公務及毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1130308