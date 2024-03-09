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趁店員拿貨偷皮夾 男「假買真偷」作案近20次栽了

2024/3/9 13:53（3/9 14:36 更新）
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彰化員林市一間電器行日前有人藉店員拿貨之際，30秒偷走2個皮夾，盜刷信用卡買手機，警方8日將58歲張姓犯嫌查緝到案，發現他以類似手法做案近20次。（警方提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年3月9日
彰化員林市一間電器行日前有人藉店員拿貨之際，30秒偷走2個皮夾，盜刷信用卡買手機，警方8日將58歲張姓犯嫌查緝到案，發現他以類似手法做案近20次。（警方提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年3月9日
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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化員林市一間電器行日前遭人藉店員拿貨之際，30秒偷走2個皮夾，盜刷信用卡買手機，警方昨天將張姓男子查緝到案，發現他以類似手法作案近20次，依竊盜罪嫌移送偵辦。

電器行店員表示，3月2日中午12時許，男子到店內詢問電器用品，並稱剛買新房需要現貨，接著就趁店員上樓拿貨時走到辦公桌及櫃子前，取走2個皮夾，裡面有現金約3萬元，行竊過程僅30秒。

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店員說，男子之後向店家稱要去領錢，未料20分鐘後，店員母親收到刷卡簡訊，才驚覺皮夾失竊被盜刷8萬8000元購買2支iPhone15手機，趕緊報警。

警方循線調閱監視器，昨天在嫌犯台中住處逮捕58歲張男。警方調查，張男長期無業，以類似假消費、真竊盜手法作案近20次，行竊過程無共犯；張男稱得手後的手機隨便找一間手機行賣掉，忘記在哪裡賣，且錢已花光，被依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130309

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