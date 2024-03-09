金錢糾紛台東2車開槍追撞 警徹夜逮8人

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（中央社記者張祈台東縣9日電）台東市民航路今天凌晨0時許發生車輛追撞事故，現場留有彈殼，卻不見人影，警方不敢大意，封鎖現場後在附近民宅尋獲1傷者，經追查為金錢糾紛，徹夜將8名犯嫌帶回偵辦。

台東警消今天凌晨0時許接獲車禍報案，救護人員到場時，只看到2輛事故車輛，不見駕駛及乘客，隨後獲報，附近民宅有人受傷待救。

民宅屋主表示，在客廳看電視，突然有1男子闖入稱「被追殺」，一路從稻田逃到民宅求救。警方到場，確認30歲王姓男子身分，懷疑是事故傷者之一。

警方也於車禍事故現場發現6枚彈殼、有4顆子彈的彈夾等，初判不是單純交通事故，立即封鎖現場蒐證，以車牌追人，組專案小組追查。

經專案小組徹夜調查，吳姓、廖姓男子因金錢糾紛，各帶人馬相約談判，過程發生衝突互相攻擊，還在民航路來回追逐衝撞。

台東分局副分局長林慶村今天說明，已將吳男、廖男等8名犯嫌帶回偵辦，並查獲槍枝1把，將持續擴大追查是否有其他涉案人，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序及傷害罪移請台東地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130309