更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高
首頁 / 社會

遭控競選幹部涉賄 鍾東錦二審當選有效確定

2024/3/13 11:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中13日電）苗栗地檢署111年選舉偵辦大湖鄉「四合一」賄選案，對無黨籍苗栗縣長鍾東錦提當選無效之訴，苗栗地院一審判決駁回，經上訴台中高分院，二審今天宣判駁回、當選有效，全案確定。

依據檢方起訴書指出，陳男為民國111年地方公職人員選舉苗栗縣長參選人鍾東錦及大湖鄉長參選人傅松琳的大湖鄉聯合競總主委，他為讓傅松琳、大湖村長參選人傅顯榮、大湖鄉民代表參選人謝見德與林裕欽當選，以1票新台幣1000元代價與丘姓、林姓選民買票賄選行為。

選舉結果，鍾東錦、傅顯榮、謝見德與林裕欽當選。

刑事部分，苗栗地院一審判決，陳男觸犯選罷法交付賄賂罪，處有期徒刑3年8月，褫奪公權4年，經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審去年11月駁回上訴、維持原判。

民事部分，苗栗地檢署斟酌過去法院見解認為候選人本人、親屬、競選團隊等所為的賄選行為，效力及於當選人，依法對縣長鍾東錦、大湖村長傅顯榮、大湖鄉民代表謝見德與林裕欽提起當選無效之訴。

苗栗地院審理後，合議庭認為，陳姓男子於選前某日交付現金1萬4000元請丘姓女子協助買票，但依丘女歷次陳述、收賄選民證述及住處監視器影片可知，陳男僅請託丘女協助為傅顯榮、傅松琳、謝見德等人買票，買票未包含鍾東錦、林裕欽的選票在內。

苗栗地院去年7月一審宣判，謝見德、傅顯榮當選無效；鍾東錦、林裕欽部分，原告之訴駁回。

全案經上訴台中高分院審理，二審今天宣判鍾東錦部分，檢方上訴駁回、當選有效，全案確定。（編輯：郭諭儒）1130313

#鍾東錦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63