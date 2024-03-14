涉猥褻女同事遭通過彈劾 法官蔡明宏：自證清白

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）士林地院法官蔡明宏（已停職）涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，遭到監察院通過彈劾，並移請懲戒法院審理。蔡明宏今天表示，監察院罔顧事實，他會盡一切力量，自證清白。

蔡明宏今天透過聲明表示，對於監察院罔顧事實的決議極感遺憾，他接受約詢後，即於今年3月8日提出書面陳述資料，及能證明他被誣陷的證據，但監察院均未予以審酌，隨即於3月12日即通過彈劾決議。

蔡明宏聲明指出，監察院顯然是在他提出有利證據之前，即已寫好彈劾案文，已有預設立場，對於他提出的書面資料，及能證明他被誣陷的有利證據，也置若罔聞，一昧的偏聽虛構、違常的片面指訴，空言妄斷。

蔡明宏的聲明表示，有心人士意圖以多人的不實指控，累積製造成罪風向輿情，隨著越來越多負面印象累積，將他形容成瘋癲不堪、十惡不赦的色狼，使他百口莫辯，縱使提出能證明他被誣陷的事證，仍然無法獲得看見與正視。

蔡明宏表示，在這種集體誣陷的氛圍中，公平和理性早已被遺忘，殺人滅口式毀人聲譽，背後的真相也隨之湮滅而不為人知，他會盡一切力量，自證清白。

監察院彈劾審查會全票通過彈劾士林地方法院法官蔡明宏，並移請懲戒法院審理，今天由監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章召開記者會。

監察院彈劾案文指出，蔡明宏身為士林地院資深法官，且長期擔任審判長、行政庭長、庭長等重要職務，卻未能潔身自愛，保有高尚品格，反利用職場上的優勢地位，性騷擾及強制猥褻多名女性下屬得逞。

彈劾案文表示，蔡明宏的慣犯行徑凸顯他嚴重欠缺自我控制能力，不但造成5名被害人長期精神痛苦與陰霾，更直接重挫法官形象與職務尊嚴，嚴重減損民眾對司法的信賴。

另一方面，蔡明宏涉強制猥褻女法官、女書記官，遭到士林地檢署起訴，原由士林地院審理，因蔡明宏認為審判恐有不公，日前聲請移轉管轄至台北地方法院獲准。（編輯：張銘坤）1130314