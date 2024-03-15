印尼千島群島快艇翻覆 失蹤台灣乘客遺體尋獲

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（中央社台北15日電）印尼雅加達千島群島（Pulau Seribu）11日發生快艇翻覆事件，導致1名台灣張姓男乘客落海失蹤。搜救人員今天上午在距離事故地點一段距離外的「不祿碼頭」發現張男遺體。

印尼一艘快艇11日在雅加達北部外海的千島群島翻覆，造成船上32名乘客和3名船員落海，其中34人成功獲救，但46歲的張姓台灣乘客下落不明，經過5天搜救，今天上午約10時，搜救人員找到張男遺體。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，搜救行動負責人阿貢（Agung Priambodo）表示，他們今天上午10時10分在雅加達的「不祿碼頭」（Tanjung Priok）發現失蹤台灣男子的遺體。

報導指出，這名台灣男子姓名為Shi Yi Chang，落海時身穿灰色T恤、黑褲，並戴黑色帽子。

阿貢表示，這名台灣公民被發現時已經死亡，且附近堆滿垃圾，遺體已被送往醫院。他補充說明，發現遺體的地點是在過去5天的搜尋範圍內，但因為堆滿垃圾，造成搜尋上的困難。

協助張姓男子家屬處理後事的印尼台商鐘先生向中央社表示，張姓男子的家人預計18日抵達雅加達，隨後會至海邊舉行招魂儀式，完成火化後，再把骨灰運回台灣。

名為KM Pari Kudus的快艇11日下午3時25分因巨浪翻覆，船上共載有32名乘客和3名船員，乘客中有22名印尼人、5名中國人、4名台灣人和1名韓國人。

駐印尼代表處日前向中央社表示，11日事故發生時，立即接到外交部通知有台灣家屬請求協助。該名台灣男子是印尼台商公司的員工，代表處已與公司代表取得聯繫，並協助後續事宜。（編輯：周永捷）1130315