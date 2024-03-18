5億高中生案 師證實賴生暗戀女生不喜同性碰觸身體

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）賴姓男高三生案，台中地院今天針對偽造文書開庭。賴母表示，賴生曾分享喜歡女生照片，老師則指出，賴生曾因向暗戀女生告白被拒情緒一度難以平復，他也不喜歡被同性碰觸身體。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。台中地檢署去年6月21日偵結，在同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男。

台中地院今天針對偽造文書再度開庭，傳喚賴生母親、戶政事務所人員，以及導師與輔導老師等4人出庭作證。

賴母表示，賴生自小和「阿公（賴生生父）」感情很好，阿公去世後，吃不下也睡不好，經常哭泣，悲痛不已，一度怪她沒照顧好阿公；賴生平常多在家，不太和朋友外出，他曾表示有喜歡的女生，還以手機拍下照片，和家人分享。

賴母指出，她和夏男僅見面3次，案發當天清晨6時50分，夏男上門表示要讓賴生了解阿公的財產，堅持要賴男和他外出，並且要攜帶身分證，賴生因當天上午8時要領取阿公骨灰，一度拒絕，但夏男承諾8時會回家，賴生連睡衣褲都沒換就外出。

導師則表示，賴生有個男性好友，2人常一起遊戲，但他曾反映不喜歡友人打他屁股；高二時賴生向暗戀已久女生告白遭到拒絕，家長知道後曾幫忙介紹女友，3月時，他參加畢旅對告白遭拒情緒已冷靜許多。

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導師指出，阿公去世後，賴生到校常眼眶紅，賴生提過阿公有把財產給他，上大學經濟無虞，媽媽會照顧他的生活起居，但未提及有親密男性友人，也沒透露輕生念頭；賴生曾在週記中寫下，買了新機車要去環島，期待大學生活等語。輔導老師則說，賴生未提及同性結婚話題。

對於結婚登記當天狀況，戶政人員表示，多數已記不太清楚，以案發後警詢筆錄為準，提供相關資料登記的是夏男，2人當時狀況和一般洽公民眾一樣；不過夏男以不方便載運為由，退回市府所提供新婚禮品，為1個手提袋大小內裝有糖果等物。戶政人員說，一般新人登記結婚後，都會將戶籍遷到同戶，賴、夏並未遷戶口。（編輯：陳仁華）1130318