北市萬華地方角頭爭風吃醋聚眾鬥毆 警逮8嫌

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市萬華區西昌街一帶昨晚發生聚眾鬥毆事件，起因為地方角頭陳男見前女友和徐男等人談天說笑，隨即率眾嗆聲開打，警方獲報逮8嫌到案送辦，並持續積極追緝在逃的陳男。

台北市警察局萬華分局龍山派出所昨晚7時許接獲110報案，西昌街一帶有聚眾打架情形，迅速派員到場處理，現場僅剩受傷的43歲、42歲和41歲的徐姓3兄弟在場（頭部、屁股、手部受傷），另一方人馬已四散逃逸。

經調查了解，事發起因爲在當地經營應召業的地方角頭「阿足」43歲陳男看見前女友39歲王女和徐男等人談天說笑，隨即率眾上前嗆聲，雙方一言不合後竟分持刀、棍和鍊鋸互毆傷害，並非網傳因搶地盤或生意而發生鬥毆。

警方緊急追緝，迅速查獲「阿足」一方人馬，包括42歲和25歲的2名陳男，31歲、25歲2名黃男和29歲邱男等5嫌到案，目前仍持續積極追緝主嫌「阿足」陳男。

警方將依涉聚眾鬥毆、傷害等罪，分別將徐男和陳男雙方人馬移請台北地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130319