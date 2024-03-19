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天外飛來鐵片砸破擋風玻璃 女駕駛下巴挫傷驚魂

2024/3/19 19:22（3/19 19:36 更新）
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一名女子19日開車行經苗栗縣苑裡鎮苗140線時，突遭天外飛來鐵片砸破擋風玻璃，女駕駛也被玻璃碎片劃傷，所幸沒有直接穿透擊中駕駛座，否則後果不堪設想。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月19日
一名女子19日開車行經苗栗縣苑裡鎮苗140線時，突遭天外飛來鐵片砸破擋風玻璃，女駕駛也被玻璃碎片劃傷，所幸沒有直接穿透擊中駕駛座，否則後果不堪設想。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）1名女子今天駕駛車輛行經苗栗縣苑裡鎮苗140線，突遭天外飛來鐵片砸破擋風玻璃，造成下巴、手腳多處挫傷，飽受驚嚇。警方正釐清事故原因並追查可疑肇事車輛。

苗栗縣消防局指出，下午近2時許接獲民眾報案稱，駕車行經苗140線，遭不明鐵片飛入車內受傷，隨即派遣苑裡分隊救護人車前往，現場女駕駛意識清楚，但驚魂未定，下巴、手腳都有擦挫傷，救護人員給予清洗包紮傷口後，送往苑裡李綜合醫院治療。

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警方獲報到場，發現賴姓女駕駛的車輛前擋風玻璃，被1塊長寬各約20餘公分、厚約1公分的鐵片砸穿並卡玻璃上，導致女子遭玻璃碎片劃傷，所幸沒有直接穿透擊中駕駛座，否則後果不堪設想。

苗栗縣警察局通霄分局表示，賴女酒測值為零，正釐清事故發生原因及追查可疑肇事車輛，同時呼籲用路人，駕駛車輛載運貨品，務必將貨物捆牢綁緊，並仔細檢查，避免貨物飛散、滲漏造成自身及其他人的交通危害。（編輯：張銘坤）1130319

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