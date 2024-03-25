借錢不成持刀砍死阿姨又恐嚇母親 士檢起訴男子

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（中央社記者劉世怡台北25日電）朱姓男子被控不滿家人，因向阿姨借錢未果，竟在路邊持刀將阿姨殺死；另被查獲砍殺阿姨之前，對母親揚言「你活不過這個禮拜天」等語。士檢日前偵結，依殺人及恐嚇罪起訴朱男。

士林地檢署起訴指出，朱姓男子是譚姓死者的外甥，朱男因對家人積怨已久起了殺人之心，先預備買好水果刀，藏放在上衣口袋內隨身攜帶，於民國112年11月29日上午10時許，在台北市內湖區環山路1段路邊等待家人出現。

譚姓阿姨出外辦事返家，在路邊碰見朱男，朱男向阿姨詢問，有沒有錢可以匯款給他，阿姨回答沒有現金後，朱男揪住女方頭髮，並持刀往女方胸口連刺數刀；女方呼救，行經路人大聲嚇阻，朱男才停手並在路邊抽菸。警方到場以現行犯逮捕朱男，女方送醫急救仍不治。

此外，朱男被控於109年間就曾持刀對母親恐嚇，朱男原本與母親同住，母親於111年4月間認為朱男施用毒品脫序行為讓她害怕等，不讓朱男同住。

檢方指出，朱男於112年10月間，侵入住家，持刀對準母親頭部恐嚇欲行凶，又於112年11月23日致電母親說「你活不過這個禮拜天」等語。

士林地檢署偵查終結，依殺人罪以及恐嚇危害安全罪起訴朱男。朱男因殺人案件目前在押，將移審士林地方法院。（編輯：方沛清）1130325