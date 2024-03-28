3連霸前南投議員曾振炎詐助理費 判7年6月定讞入監

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）3連霸前南投縣議員曾振炎與妻子侯月嫦被控詐領助理費，曾振炎遭判徒刑7年6月定讞，今天由家人陪同報到服刑，面對媒體詢問，曾振炎未回應；侯月嫦說，一切尊重司法。

曾振炎夫妻檔以人頭掛名公費助理，詐領助理費新台幣199萬多元，曾振炎一審遭判刑3年6月，褫奪公權3年，案經上訴，更一審改判7年6月、曾妻遭判2年6月；最高法院日前駁回上訴，全案定讞，曾振炎與侯月嫦須入監服刑，南投地方檢察署啟動防逃機制。

曾振炎今天上午須至南投地檢署執行科報到，國民黨立委游顥、前南投縣議員蔡宜助、幾名親友提早至南投司法大廈門口等曾振炎，數分鐘後，曾振炎由妻子、兒子陪同抵達，他的行囊可見換洗衣物、幾本書、藥物，報到後進入法警室，經地下通道至南投看守所。

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面對媒體詢問「家裡是否安頓好？」曾振炎簡單點頭示意，但對於問及「是否覺得判太重、覺得冤枉嗎」，則未回應；侯月嫦簡短回應媒體表示，一切尊重司法，「如果有公道，就給上天去判」；游顥婉拒受訪僅表示，與曾振炎是議會老同事，來陪一下，並向家屬致意。

曾振炎除這件詐領助理費案遭依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪遭判刑7年6月定讞入獄，他競選連任第20屆南投縣議員期間，也被查獲涉嫌透過樁腳買票，曾振炎坦承行賄，並於民國112年1月請辭職員，南投地方法院112年1月一審判刑2年6月，案件尚未定讞，但民事當選無效之訴，已判決當選無效確定。（編輯：陳仁華）1130328