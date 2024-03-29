老虎牙子前負責人林志隆逃稅逾48萬 判刑4月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）時任知名飲料「老虎牙子」公司負責人林志隆被控以不實發票逃漏營業稅48萬餘元。一、二審均依偽造私文書罪判處林男有期徒刑4月，得易科罰金，昨天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林志隆原為有氧生活公司董事長、老虎牙子公司負責人，因有氧生活公司於民國108年1月11日未依台北市政府規定，如期辦理公司董監事變更登記，而當然解任有氧生活董事長、老虎牙子負責人職務。

解任後，無權以公司名義開立發票的林男於108年5月1日以其持有的有氧生活公司發票，以品名通路轉移權利金為名義，不實開立發票並蓋上有氧生活發票章，交由不知情的老虎牙子公司會計沖銷帳目，並向稅捐機關申報扣抵稅額。

一審認定，林男以銷售金額新台幣964萬7619元、銷項稅額48萬2381元的不實發票，藉此幫助老虎牙子公司逃漏營業稅額48萬2381元。

一審認為，林男早已知悉喪失公司董事長、負責人職務，仍開立不實發票，有偽造的故意，依偽造私文書罪判刑林男4月，如易科罰金以1000元折算1天。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，林男罪證明確，損害賦稅制度正確性，犯後未能坦承犯行，難認有悔意，因此駁回上訴，維持原判。

林男不服判決，上訴三審。最高法院認為，原審判決調查完備，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1130329