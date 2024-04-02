涉收中共資助為立委助選 李尚典夫婦反滲透法起訴

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、郭佩金夫婦，涉收中共資助人民幣12萬元，為立委鄭天財助選，並免費招待選民赴中旅遊，北檢今天依反滲透法罪嫌起訴李尚典夫婦。

台北地檢署起訴指出，李尚典去年初與廣西台辦聯絡交流處長陳懋接觸，雙方約定由李尚典夫婦在台招攬民眾組團赴廣西省旅遊，廣西台辦提供團員無償落地招待、行程全額贊助。

李尚典夫婦等於無成本開團招攬團員，又因代辦團員機票，獲取航空公司贈送免費機位、機票、代購機票佣金差額等利益。

去年8月至12月間，李尚典夫婦帶團前往廣西省旅遊，期間與南寧市人民政府台灣事務辦公室、廣西台辦交流處、廣西中國國際旅行社等多名高官、高階主管接洽，並參加「桂台各民族歡度壯族三月三」系列活動開幕式。

檢方調查，李尚典夫婦帶團前往廣西省旅遊時，李男時任國民黨立委鄭天財競選參謀長，郭佩金為競選後援會成員，郭女依照李男指示，分批收受由陳懋指示以「獎金」名義資助鄭天財選舉的人民幣8萬元、4萬元，共計12萬元。

檢方查出，李尚典夫婦自去年2月起受廣西台辦與陳懋指示，定期回報、討論鄭天財的競選、助選進度，並轉發鄭天財造勢活動現場照片，以及討論選戰策略規劃。

檢方追查出，李尚典積極向中共官員回報助選成果，向廣西台辦官員邀功表示「我要回南寧頒獎了」、「年後準備帶一級幹部過去」；而廣西台辦官員也認可李尚典，並回應「慶功酒已經準備好了」、「快來快來」、「你的工作能量適合在國台辦任職」。

李尚典夫婦還於網路上張貼鄭天財選舉文宣，又向曾一同參與廣西旅遊的團員傳送訊息，藉此為鄭天財拉票、招募支持者參與造勢拜票活動，包括去年11月鄭天財吉安火車站前競選總部成立活動、登記參選活動等。

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案經台北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處搜索、約談李尚典夫婦等人，並查扣受陳懋資助的人民幣4萬元在內的現金4萬6250元。

檢察官認為，李尚典夫婦多次接受滲透來源的招待、資助，還藉此為特定候選人謀劃選戰並回報給滲透來源，依反滲透法罪提起公訴，審酌李尚典夫婦坦承犯行，並繳回折合新台幣33萬6154元的犯罪所得，建請法院沒收犯罪所得，並量處適當刑度。（編輯：張銘坤）1130402