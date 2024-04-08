南投仁愛山間竟見沙灘車上路 4輛被抓還有假車牌

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）有遊客趁清明連假至仁愛鄉霧社露營，並駕駛越野型沙灘車要到萬大北溪溯溪，由於沙灘車無法領牌不能行駛道路，仁愛警方查獲4輛開罰，其中1輛甚至影印假車牌依偽造文書罪法辦。

居民在仁愛鄉「投83線」遇全地形車（越野型沙灘車）在狹窄山路高速逼車，南投縣警察局仁愛分局今天向媒體說明，4月5日獲報有無牌車輛高速行駛投83線，立即派警力攔截，查獲4輛全地形車違規行駛道路，依道路交通管理處罰條例第32-1條開單並當場禁止行駛。

仁愛分局指出，查獲3輛懸掛他車臨時車牌，其中1輛甚至懸掛影印的臨時車牌，警方請示南投地方檢察署後，車輛使用人依涉犯偽造文書罪函送地檢署偵辦；另外2輛懸掛他車號牌，則依道路交通管理處罰條例第12條、第15條製單舉發並扣繳牌照。

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仁愛分局表示，這群遊客來霧社露營，移動過程使用拖車載運無違規，從霧社至萬大北溪則貪圖方便行駛道路，但全地形車無法領牌，因此4車都違規，其中3輛懸掛他車臨時車牌意圖「騙不懂的人」再加罰，而使用影印臨時車牌的駕駛人更是觸犯偽造文書罪嫌。

仁愛分局表示，全地形車（沙灘車）非屬專供載運人客或貨物的交通運輸制式車輛，依法不得行駛於道路，呼籲民眾勿以身試法，並確實依交通部發布的「沙灘車管理指引」合法使用沙灘車。（編輯：謝雅竹）1130408