竹縣議員妻子充當人頭領助理費 一審判刑3月

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣張姓議員為讓戴姓公費助理保留農保資格，涉以闕姓妻子為人頭聘為公費助理再轉薪戴男，一審的新竹地院判處闕女、戴男各3個月徒刑，可上訴；張男涉案部分，另行審理。

判決書指出，張男於民國109年4月起僱用戴男實際從事議員助理工作者，張男的闕姓妻子另有工作未實際擔任公費助理，但為讓戴男仍可保有農民健康保險投保資格，張男涉以闕女為人頭申報公費助理薪資。

判決書表示，張男涉從109年4月27日起向新竹縣議會申報聘僱闕女擔任議員公費助理的不實事項，以領取每月新台幣2萬5000元公費助理補助費。

判決書指出，新竹縣議會承辦人先後將議員助理薪資按月轉帳匯入闕女帳戶，再由闕女將款項轉帳給戴男，或由闕女轉帳至張男帳戶，再由張男以現金或匯款作為支付戴男實際從事議員助理薪資。

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法官審酌，張男為讓戴男有農保資格，涉以闕姓妻子為人頭向議會申報作為擔任議員公費助理的不實事項，導致承辦人不實登載於公文書中，足生損害議會對於議員公費助理補助費管理核銷的正確性。

法官表示，依共同犯使公務員登載不實文書罪，判處闕女、戴男各3個月徒刑，得易科罰金，可上訴；張男涉嫌違反貪污治罪條例、偽造文書部分，另行審理。（編輯：戴光育）1130409