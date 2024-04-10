更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股多頭續航盤中衝20883點新高 營建軍工搶眼
首頁 / 社會

台中女子販毒埋包交易設斷點 涉毒品罪落網遭訴

2024/4/10 11:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市黃姓女子涉嫌在網路販毒，事先收款後，再以「埋包」方式無人交易設斷點，藉以躲避警方追緝，案經警方循線逮捕黃女到案，並查扣大麻等各式毒品送辦，檢方日前已依法起訴。

台中市政府警察局第二分局今天表示，警方今年1月間執行網路巡邏時，發現有網路販毒訊息，經聯繫賣家，發現對方先收取款項，再以「埋包」（指藏放在指定地點，如公園樹叢、路旁變電箱空隙或雜物堆內）方式，通知買家到無人地點取貨，經員警多日跟監蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

案經警方循線調查，並將涉案的34歲黃姓女子逮捕到案。警方查出，黃女在網路上招攬客戶後，事先收受購毒款項，再利用不知情男友駕駛自小客車載送四處「埋包」，交易過程不見面、不直接經手，藉以躲避警方查緝。

黃女落網時，共查獲毒品安非他命7包（總重19.06公克）、毒品「梅錠」4顆、大麻1包（約0.6公克）、愷他命（約2.37公克）、吸食器、分裝袋及電子磅秤等證物，且黃女還因涉及8件案件遭檢院通緝，全案詢問後依毒品罪嫌送辦，台中地檢署日前已依法起訴。（編輯：謝雅竹）1130410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86