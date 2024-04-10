台中女子販毒埋包交易設斷點 涉毒品罪落網遭訴

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市黃姓女子涉嫌在網路販毒，事先收款後，再以「埋包」方式無人交易設斷點，藉以躲避警方追緝，案經警方循線逮捕黃女到案，並查扣大麻等各式毒品送辦，檢方日前已依法起訴。

台中市政府警察局第二分局今天表示，警方今年1月間執行網路巡邏時，發現有網路販毒訊息，經聯繫賣家，發現對方先收取款項，再以「埋包」（指藏放在指定地點，如公園樹叢、路旁變電箱空隙或雜物堆內）方式，通知買家到無人地點取貨，經員警多日跟監蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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案經警方循線調查，並將涉案的34歲黃姓女子逮捕到案。警方查出，黃女在網路上招攬客戶後，事先收受購毒款項，再利用不知情男友駕駛自小客車載送四處「埋包」，交易過程不見面、不直接經手，藉以躲避警方查緝。

黃女落網時，共查獲毒品安非他命7包（總重19.06公克）、毒品「梅錠」4顆、大麻1包（約0.6公克）、愷他命（約2.37公克）、吸食器、分裝袋及電子磅秤等證物，且黃女還因涉及8件案件遭檢院通緝，全案詢問後依毒品罪嫌送辦，台中地檢署日前已依法起訴。（編輯：謝雅竹）1130410