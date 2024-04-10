毒販公墓面交躲查緝 刑事局逮3嫌扣2.3億元毒品

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）刑事局獲報，彰化地區有販毒集團為躲避查緝，常選在沒有監視器的公墓或宮廟面交；專案小組長期跟監，陸續拘捕3名犯嫌，查扣市價2.3億元的愷他命、4把手槍。

刑事警察局今天召開破案記者會，偵查第三大隊大隊長紀延熹表示，去年10月接獲情資，指有毒品集團在彰化地區販運毒品，立即報請彰化地檢署指揮偵辦，並與彰化縣警察局鹿港分局、台北市警察局南港分局、新北市警察局海山分局和永和分局共組專案小組。

專案小組追查發現，此毒品集團為躲避查緝，設立多層分工以製造斷點，先由25歲陳男帶買家至交流道旁的鄉間小路等候，觀察無警方尾隨後，再由第二層集團成員32歲白男向第三層毒品倉庫保管人42歲蔡男取得毒品，最後再交付毒品給買家。

警方查出，此販毒集團相當狡猾，多次利用未設置監視器的公墓或宮廟等偏僻處所，進行層層轉手運輸毒品，仍被專案小組抽絲剝繭進而掌握交易模式。

專案小組經長期跟監、蒐證，掌握主嫌蔡男位於彰化縣和美鎮的毒品倉庫地點後，先於去年12月20日動員彰化縣、台北市、新北市共約30多名警力執行攔截行動，成功圍捕有毒品和竊盜前科的蔡男到案。

專案小組隨後搜索毒品倉庫，查獲第三級毒品愷他命毛重155公斤、制式手槍3把、非制式手槍1把及分裝工具一批等證物，毒品市價約為新台幣2億3000萬元，成功攔阻進入市場。

警方今年3月5日拘提毒品共犯陳男和白男到案。警方初步判斷，此毒品集團的毒品包裝，和多次查獲自境外走私來台的毒品外包裝雷同，不排除是來自金三角地區，正持續追查幕後主嫌。

警方表示，全案詢後將3嫌依涉犯毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例解送彰化地檢署偵辦，蔡男經法院裁定羈押禁見，另2嫌交保。（編輯：蕭博文）1130410