台南3歲女童走斑馬線遭撞死 肇事女駕駛獲緩刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台南12日電）去年5月8日台南發生3歲余姓女童與母親走斑馬線過馬路，遭杜姓女子駕車左轉撞上，造成女童死亡、母親重傷，杜女遭檢方起訴，與女童家屬達成和解，台南地院判徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

此案發生於去年5月8日上午9時許，杜女開車於北區忠義路北向車道，在成功路口左轉時，撞上走在行人穿越道上由南向北過馬路的余姓女童與母親，導致女童送醫不治，女童母親重傷住院，此案後續引發社會關注行人路權，女童父親余志祥更因此發起台南市人本交通促進協會。

杜姓女子事後遭檢方起訴，坦承當時因綠燈左轉，只注意對向來車，疏於注意行人穿越道情況而肇事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南地院判決指出，杜女在此案應負全部過失責任，考量杜女坦認犯行，並積極與被害者家屬達成調解，獲得諒解，被害者家屬也希望此案可告一段落，加上杜女沒有前科，符合緩刑要件。

判決指出，杜女駕車行近行人穿越道，不依規定讓行人優先通行，犯過失致人於死罪處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務及接受法治教育3場次；另對女童母親涉及過失傷害部分，因辯論終結前已撤回告訴，諭知不受理。（編輯：郭諭儒）1130412