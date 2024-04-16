借5萬高利貸想還本金遭擄走毆打 新北警逮2嫌送辦

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市警方調查，汐止羅姓女子今年2月在網路上借新台幣5萬元，並約定一週利息2萬元，她繳納18萬元後表示要直接還本金，卻被擄走毆打，警方5小時內逮捕2名犯嫌送辦。

新北市政府警察局汐止分局昨天晚間7時28分獲報，汐止區小坑路有民眾遭討債毆打。警方到場調查，55歲羅女今年2月透過網路向不明人士借5萬元，並約定一週利息2萬元。

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警方查出，羅女繳納8週利息、本金2萬元共18萬元後，告訴對方不想繼續繳利息，要直接還本金，昨天晚間卻被2名犯嫌帶上車至小坑路毆打，要求繳利息，後來羅女逃離現場，送醫後無大礙。

警方循線追查，今天凌晨0時逮捕29歲張姓男子與26歲吳姓男子，2人均坦承涉案，並稱是因羅女近期不還利息、又封鎖Line，因此心生不滿討債，全案警詢後依違反重利、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130416