新北淡水泡棉工廠火警一度危急 消防撲滅無傷亡

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市淡水區1棟3層樓泡棉工廠，18日晚上10時許發生大火，大量濃煙、火舌竄燒。消防局說，因廠區存放危險物品，經小心挪移後灌救，今天凌晨撲滅火勢，無人受傷，原因待查。

新北市政府消防局第三大隊副大隊長王斌弘表示，淡水區小中寮1棟3層樓泡棉工廠，昨晚10時許從3樓處冒出大量濃煙，消防局獲報出動人車趕抵時，現場已陷入一片火海。

他說，消防局獲報出動各式搶救車輛71車、消防員151人趕抵救援，因現場已全面燃燒，且據報工廠內存放油類、禁水物品等大量易燃物品，情況一度相當危急。

王斌弘說，消防人員不敢輕忽，與廠區人員全力將危險物挪開至安全地點，才布水線阻隔延燒，並從高空射水。

消防局說，火場為獨棟建築，不會延燒。幸虧沒有人受困、受傷，轄區淡水警方派員現場交管警戒。火勢在凌晨0時12分控制，並在0時38分火勢熄滅，殘火處理。初估燃燒面積約9000平方公尺，廠區付之一炬，起火原因將由鑑識中心調查。

環保局一度緊急發布空氣品質通報，提醒下風處的民眾關緊門窗，若要外出建議佩戴口罩。（編輯：李錫璋）1130419