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新北淡水工廠火警 聖約翰科大周邊空品受影響

2024/4/19 00:32（4/19 00:52 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府18日深夜發布空氣品質通報，因淡水區發生火警，提醒並建議鄰近聖約翰科技大學周邊民眾，暫時緊閉居家門窗，外出務必戴口罩，避免戶外長時間逗留，減少呼吸道及眼睛不適。

新北市府消防局18日深夜以簡訊表示，淡水區小中寮一家泡棉工廠的3樓晚間10時許發生大火，消防局出動各式車輛逾50輛，消防人員超過百人前往搶救。目前人員均已撤出廠房外。

市府深夜11時30分並發布空氣品質通報指出，依據18日環境部空品預報為鋒面通過，環境風場轉為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣，下風處污染物稍易累積。

市府說，經模擬污染物向西方外海擴散，這起火警主要影響範圍為淡水區，但未及人口密集區，下風處僅聖約翰科技大學周遭可能人口較密集。鄰近的三芝區也可能受些微影響。請下風處民眾外出記得戴上口罩，緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗。

市府表示，已經請員警交通管制，以利於救災，並呼籲民眾記得繞道，不要圍觀，以免發生危險或影響救災。（編輯：楊昭彥）1130419

#淡水區
#新北市府消防局
#聖約翰科技大學
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