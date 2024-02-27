新北連2起工地墜樓意外 土城1死、淡水1命危

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（中央社記者高華謙、王鴻國新北27日電）新北市一個上午2起工地墜樓意外。上午8時許土城某工地，60歲工人外牆清潔作業時自11樓墜至2樓死亡；10時許警消獲報淡水新春街某建築工地，胡姓工人使用汽車升降梯，升降梯突由1樓墜至地下3樓，胡男命危送醫。

新北警消今天上午8時許接獲工安意外通報，土城區某工地發生60歲曾姓工人自11樓墜落至2樓死亡，確切案發原因由警方調查釐清。

新北市勞檢處表示，初步了解，曾姓工人於11樓外牆從事清潔作業時墜落至2樓，勞檢處依權責通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員檢查，並要求雇主給付職災補償費用，以及將罹災者個資轉送勞保局提供必要協助。

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繼土城今天上午發生工人墜落死亡案，新北市政府消防局第三大隊今天上午10時許獲報，淡水區新春街某建築工地發生意外，由於現場救援寬度僅約1人寬，消防人員爬梯下去接觸到胡男後，再使用繩索吊掛脫困，發現胡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往淡水馬偕急救。

新北消防局第三大隊長陳志德表示，在高危險工作場所作業時，務必有安全頭盔及哨子等完整保護裝備及措施，且須以2人以上為單位作業，切勿單人操作，確保不慎發生危險時能立即發現並求救。（編輯：陳仁華）1130227