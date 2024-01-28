新北某香舖店囤爆竹量超標近10倍 全沒入還挨罰

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府消防局第3大隊今天表示，因應春節將至，昨天查獲香舖業者囤放大量爆竹，經清查儲量超標近10倍，除依法全數沒入外，最高可處新台幣30萬元罰鍰，籲勿心存僥倖。

第3大隊發布新聞稿指出，為讓民眾平安過個好年，消防局依例針對金香舖超量存放爆竹煙火或販賣未附加認可標示等違法情事加強檢查，鷺江消防分隊昨天執行巡查勤務時，查獲蘆洲區三民路上某香鋪行倉庫超量違規儲存爆竹。

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春節將至，第3大隊表示，此業者因應春節及開工需求，進口大量爆竹煙火，並將店鋪內部後方隔成許多密室囤放，讓稽查人員不易查緝。這次共查獲爆竹煙火總重303.8公斤（火藥量75.642公斤）的一般爆竹煙火，已超過管制量將近9.86倍。另外，還查獲未附加認可標示爆竹煙火115.22公斤。

第3大隊大隊長陳志德指出，全案依違反爆竹煙火管理條例規定爆竹全數沒入外，業者還會面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，呼籲民眾及業者勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害，春節期間民眾也請勿違規施放爆竹煙火，以維護公共安全。（編輯：戴光育）1130128