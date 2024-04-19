男誆稱有熱門演唱會票涉詐騙網友 遭北市警逮獲

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（中央社記者劉建邦台北19日電）洪姓男子專在臉書社團找急需買熱門演唱會門票的網友，且會主動聯繫稱可幫代購或有門票，收到匯款後就失聯，台北市警方獲報循線逮人送辦，建議若需網購門票應面交。

台北市警察局刑事大隊今天發布新聞資料指出，偵八隊日前獲報有民眾透過臉書（Facebook）社團跟網友購票後遭詐騙，隨即展開調查，發現28歲洪姓男子涉嫌，著手偵辦。

警方查出，無業的洪姓男子曾從事多起詐騙案，因發現近期許多場知名歌手或韓團舉辦的演唱會門票非常熱門，開賣後就被搶購一空，自設臉書帳號並以暱稱加入交換演唱會門票的臉書社團。

洪姓男子加入臉書社團後，主要鎖定詐騙對象都是想觀看知名藝人或韓團在近期舉辦演唱會的網友，發現有網友貼文稱急需門票，就主動私下聯繫，再以可幫代購或有門票且多人搶購等話術誘騙被害人，等網友上鉤後，再提供人頭帳戶要求先轉帳才會提供票券。

警方表示，洪姓男子拿到被害人的匯款後就失聯，初步清查，洪男從1月間開始犯案至今，已有36人受騙，獲利約新台幣37萬餘元。

北市刑大掌握金流等證據，昨天赴台北市中山區逮捕洪姓男子到案，搜出賄款紀錄等資料，洪男遭逮後坦承涉案，警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，購買熱門演唱會門票應至官網或售票平台訂購，若需在網路社團買票券，建議採面交等方式，否則容易遇詐騙。（編輯：李錫璋）1130419