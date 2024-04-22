1年賭資逾2億 刑事局破地下期貨簽賭集團逮20人

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（中央社記者蘇木春台中22日電）王姓男子組成地下期貨簽賭集團，以台指期為標的招攬民眾投注，刑事局前年起陸續逮捕下游組頭與上游收單主嫌王男到案，查出賭資1年逾2億，訊後依洗錢等罪嫌將王男等20人送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局中打第六隊接獲線報指出，台中地區有多組地下期貨簽賭案件，以台灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價新台幣200元輸贏，並以每次下單收取100至150元作為手續費，以牟取不法利益。

刑事局中打獲報後，立即與台中市警察局霧峰分局、台北市警察局中正第一分局組成專案小組，並報請檢方指揮偵辦。

辦案人員案經數月追查，於民國111年9月起展開查緝，先在台中市等地同步執行搜索，逮捕涉案組頭58歲江男與女兒等9人到案，再於112年1月間，查獲組頭57歲陳男父女檔等4人到案，並查扣電腦、手機、現金等贓證物。

經專案小組交叉比對金流方向，溯源追查上游收單組頭，續於113年2月間查獲主嫌48歲王男與成員等7人，並在王男位於新北市住處查扣電子帳冊1批。

警方查出，王男為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等集團下游組頭的投注資金，1年內進出金額高達2億元，總計不法獲利逾3000萬元，全案總計已扣押不法所得逾1000萬元。

辦案人員發現，部分組頭為菜籃族，收單都是手寫作業、未電子化，因此上游大組頭收單後，會定期將投注單焚毀滅證，警方到王男住處搜索偵辦時，還在烤肉架內發現有部分未焚燒殆盡的投注單。

警方全案訊問後，陸續將王男等共20人，依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌，移送台中及台北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130422