嘉義男酒駕拒測未繳罰款 驚見房屋查封急繳錢

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義縣蔡姓男子去年酒後騎車拒絕酒測挨罰，連同其他案件共19萬多元罰鍰未繳納，行政執行署嘉義分署扣押蔡男名下保險並查扣房屋，蔡男一次繳清所有罰鍰，保住財產。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，40歲蔡姓男子去年7月26日在嘉義市世賢路與北社尾路口，因騎乘機車遭警方攔查拒絕接受酒精濃度測試檢定，遭交通部公路局嘉義區監理所裁處罰鍰新台幣18萬元。

蔡姓男子未於期限前完全繳納罰鍰而被移送行政執行署嘉義分署執行，連同他之前其他交通違規案件，總欠金額為19萬多元。

嘉義分署執行人員收案後即時調查蔡男的財產狀況，發現蔡男擁有1棟房屋及多筆人壽保險。執行人員立即核發執行命令扣押保險契約金額，並函請地政事務所查封其名下房屋。並通知蔡男如果不積極解決酒駕罰鍰，分署將法拍房屋抵繳罰鍰。

蔡男得知房屋被查封後，欲向嘉義分署申請每月清償1萬元，分19期繳納罰鍰。

承辦行政執行官雖表示同意，但同時也告知除非全部清償完畢才能塗銷房屋的查封。經過執行人員的鼓勵和提醒，蔡男決議一次繳清罰鍰19萬多元。嘉義分署也在繳清罰鍰當日立即撤銷房屋的查封及保險契約扣押命令。（編輯：謝雅竹）1130424