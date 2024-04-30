花蓮豐坪溪水力發電案 居民控環境部怠職敗訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北30日電）世豐電力在花蓮縣進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，居民認為10年沒動工且環境部收到公民告知函未命公司再提環現差報告，有怠於執行職務而興訟。法院今天判居民敗訴，可上訴。

世豐電力公司「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，規劃在花蓮縣卓溪鄉豐坪溪設置第一及第二攔河堰，分別蓄水引至第一及第二電廠發電。

開發計畫於民國88年經環保署（現改制為環境部）有條件通過環評後，經濟部於民國89年10月17日核發電業籌備創設許可，再於91年11月7日核發電業設置發電設備工作許可證，准予施工。

不過，因施工未能如期完成，世豐電力陸續申請展延工作許可證，經濟部多次同意展延。最近一次，經濟部於109年12月31日再度同意展延到110年12月31日。

當地居民及公民團體向環境部提出公民告知函，世豐電力從98年間提出環境現況差異分析及對策檢討報告，經環境部備查後，遲未實施開發行為逾10年，直到109年、110年開始施作土建工程，依環評法規定，世豐電力應再行提出環現差報告。

不過，環境部回覆表示，世豐電力已於98年提出環現差報告並經審查通過在案，查無應再次提出環現差報告的依據等語。

當地居民及公民團體認為環境部於收函後逾60天仍未令世豐電力提出報告，明顯有怠於執行職務情事，依環評法提起此件行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認為，環評法規定，開發單位於通過環說書或評估書審查，並取得目的事業主管機關核發的開發許可後，逾3年始實施開發行為時應提出環現差報告。

此件世豐電力於通過環境影響評估後，於93年10月底申報開工後，因違反環評法規定而停工，並於98年提出環現差報告經送審通過後，再於101年1月底復工，期間雖進度緩慢、僅進行周邊次要工程，但在概念上93年10月底就已實施開發行為，即無從樹立斷點，以土建、攔河堰興建工程，或是停工後的復工，作為認定開啟另一實施開發行為而重新起算3年，而令世豐電力再次提出環現差報告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院指出，經調查並綜合歷次環評報告、環差及環現差報告的環境調查分析，與後來環境現況的差異條件，此件尚未達已對環境有顯著重大變化，難認環境部就世豐電力應否提出環現差報告無個案裁量空間，也無執行裁量萎縮至零的情形。

合議庭認為，環境部未作成令世豐電力就開發計畫再次提出環現差報告，送環境部審查的行政處分，並無疏於執行，因此判決居民及公民團體敗訴，可上訴。（編輯：戴光育）1130430