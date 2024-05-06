前移民署資訊組長涉收賄 北院判刑13年6月

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（中央社記者林長順台北6日電）前移民署資訊組長施明德涉嫌藉由辦理標案收受賄賂，遭檢方起訴。台北地方法院依貪污治罪條例收受賄賂罪判處施明德有期徒刑13年6月、幫助詐欺罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，施明德自民國98年8月7日起任職移民署移民資訊組組長，同年9月起辦理預算金額新台幣1800萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，與跨越科技負責人李奇申共同主導標案需求說明書，加入足以造成不公平競爭的軟體功能與硬體規格。

檢方表示，施明德明知李奇申以他人公司名義投標，並找無意願的業者陪同投標，卻未核實審查，讓李奇申安排的公司順利得標。

此外，移民署於99年間辦理「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，施明德再度介入主導，提前將標案需求告知李奇申，讓跨越公司得以提早開發、測試軟體，最後由大同公司、神通公司、凌網科技以7億1406萬餘元共同得標。

李奇申藉由陸客案得標公司向跨越公司購買軟體、設備獲利，施明德則收受李的賄賂至少560萬元。施明德另涉嫌在100年間賣房時浮報交易價格，協助買家向銀行詐貸。

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台北地檢署於108年間依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴施明德、李奇申與涉案廠商員工共22人。檢察官請求法院對施、李從重量刑。

台北地方法院審理後，日前依刑法幫助詐欺罪判處施明德有期徒刑6月，得易科罰金，並依貪污治罪條例公務員對於違背職務行為收受賄賂罪，處有期徒刑13年6月，褫奪公權6年。其餘被告分別論罪科刑。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130506