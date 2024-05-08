雲林警破4起電纜線竊盜案逮16人 台電頒獎金致謝

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）台電雲林區營業處今年在警方協助下，查緝4起長達2公里電纜線竊剪案，逮捕嫌犯16人，也查獲多起竊電案，雲林區營業處長龔良智今天到縣警局頒發獎金，並與警方商討防範作為。

龔良智今天率台電公司人員到雲林縣警察局致意，並頒給新台幣24萬元獎金，感謝警方對竊剪電纜線及違規用電案件重視，大力遏止竊盜歪風，雙方共同研討防範電纜線失竊精進作為，持續合作打擊不法竊賊，以維護民眾用電及公共安全。

雲林縣警察局斗六、斗南、北港及虎尾等分局今年迄今陸續破獲4起長達2公里電纜線竊剪案；警方表示，4案合計逮捕犯嫌16名，其中林姓及張姓犯嫌為電纜線竊案累犯，另盧姓犯嫌等8人共組竊盜集團，犯罪地點多為斗六工業區及各鄉鎮人煙稀少地區，影響民生及工業用電甚鉅。

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台電指出，雲林縣去年查獲40多件違規用電案，多為商家和住宅用電，依每月用電時間及用電量，最多追償1年、最少3個月電費，共追償逾1100萬元電費，今年至今也已查獲17件，且多為住家用電，追償600多萬元電費。

台電雲林區營業處提醒民眾，有不肖人士利用民眾想節省電費心態，假借兜售節電裝置，實際上卻是在電錶上動手腳，讓電錶跑得比較慢或是停止，通常容易被抄表員或民眾檢舉發現，呼籲民眾或商家勿有僥倖心態。（編輯：郭諭儒）1130508