凌虐2歲女兒致死 母判刑11年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）廖姓女子以吹風機燙頭皮、罰站及毆打等，凌虐未滿2歲女兒致死，一審判刑12年6月，二審因無證據證明廖女於案發前曾毆打女童，改判刑11年6月，昨天最高法院駁回上訴定讞。

全案起於，廖姓女子民國107年10月間產下龍鳳胎，自109年6月起，涉嫌多次毆打當時不到2歲女兒，導致女兒左前臂骨折；廖女還三度命令女兒自深夜11時罰站至翌日凌晨4時，另以吹風機燙傷女兒頭皮。

109年8月間，廖女不滿女兒不配合換尿布，徒手推倒女兒，導致女兒仰躺倒地，頭部撞擊磁磚地面而顱內出血卻未送醫，導致女兒於同年9月10日身亡。

一審桃園地方法院判處廖姓女子有期徒刑12年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理；廖女仍否認犯行，只是管教比較嚴格，出發點是為了女兒好。

二審認為，一審認定廖女曾於109年8月19日晚間毆打女兒，但女童在此之前即出現對玩具、玩伴沒興趣異狀，且體力減弱、步伐不穩，應是先前已受有顱內出血傷勢，因此無法排除腦傷導致肢體癱軟、失去意識可能性，本案無其他證據證明廖女於109年8月19日有毆打女童犯行，因此撤銷改判。

合議庭審酌，廖女將照顧雙胞胎的疲累、怨懟情緒轉嫁給女童，使女童飽受凌虐，考量廖女照顧兒女承受壓力，但並非無法尋求協助，犯行無從合理化，且廖女始終否認犯行，依對未滿18歲之人施以凌虐，因而致人於死罪，判處有期徒刑11年6月。

案經廖女提起上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1130510