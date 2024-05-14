鐵鎚殺妻打傷兒 彰化男判刑24年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣14日電）彰化縣62歲男子去年持鐵鎚在住處攻擊妻兒，妻子重傷不治，兒子則逃到便利商店求救，男子與店員驚險對峙；彰化地院法官認為，男子涉犯殺人及殺人未遂罪，判處有期徒刑24年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，男子因不滿妻子有衝動性消費、向外借貸，導致家庭經濟窘迫，兒子又提到裝設冷氣問題，男子心生不滿，利用妻子在廚房煮菜機會，拿鐵鎚攻擊兒子頭部，兒子雖受傷，但也逃出屋外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

妻子發現兒子被攻擊後，打電話報警，男子於是持鐵鎚攻擊妻子頭部，導致頭部20多處撕裂傷，送醫急救仍傷重不治；兒子則逃到便利商店躲到店員身後，男子追到便利商店後，和店員對峙，員警獲報趕到現場，將男子逮捕到案。

地院法官審理此案時，認為男子殺人動機出於自身經濟壓力和一己之私，又在公眾往來的路邊殺害兒子，行凶時間相近，侵害均為高度專屬性的生命法益，不應在判決應執行的刑度時過度降低，避免讓犯罪行為沒有得到應有懲罰，因此判男子有期徒刑24年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1130514