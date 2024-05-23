過期原料製咖啡、奶茶包 伯享負責人被判4年

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）伯享生技股份有限公司將即期、過期原料摻入其他原料，以「回春」手法延長2年有效期限，再製成咖啡包、奶茶等多項產品流入市面，法院將負責人依詐欺取財罪判處4年刑期。

彰化地方法院判決書指出，伯享生技施姓負責人、李姓廠長及負責原料採購、產品生產管理與銷售的張姓女子，為避免奶精原料逾有效日期未使用，於民國107年7月4日、9月5日開立生產通知單及廠內製造命令、生產管制紀錄表。

隨後以2650公斤（有效期限107年7月10日）、3500公斤（107年9月12日）的2批即將過期奶精，分別摻入6公斤、7公斤麥芽糊精製成奶精半成品，延長2年有效日期記載，再製為奶茶、咖啡包等產品，且包裝未標示含麥芽糊精成分。

此外，被告3人將即期及過期原料，混合其他原料後，再製成產品販售，並重新標示自混合日算起2年的有效日期，不法所得約新台幣900萬元。

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法官審理認為，被告3人無視食安法規，以「回春」手法將即期原料投入生產或加工為半成品，延長有效日期，又無視原料逾期仍投入生產，這些問題產品若在市場流通，形同將原料報廢成本轉嫁由大眾承擔。

法院一審除沒收施姓負責人不法所得，依犯3人以上共同詐欺取財罪，分別判施姓負責人、張姓女子有期徒刑4年與2年，李姓廠長被判1年4月，緩刑4年，可上訴。（編輯：黃世雅）1130523