雄檢偵結蘇丹紅案 高市府衛生局：已裁罰8172萬

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）雄檢今天偵結津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉一案，依違反食安法等罪嫌起訴李姓實際負責人等6人及相關6間公司；高雄市政府衛生局表示，針對這6家公司已裁罰新台幣8172萬元。

衛生局今天透過新聞稿表示，津棧國際貿易有限公司等相關企業自中國輸入辣椒粉檢出蘇丹紅成分，衛生局主動至市售端產品專案抽驗3月1日檢出，當日即刻移送高雄地檢署偵辦，並於同日配合地檢署啟動偵查搜索，雄檢於今天偵結。

衛生局指出，業者涉嫌違反食品安全衛生管理法相關部份，高雄市政府衛生局截至目前，就違反食品安全衛生法行為，已陸續裁罰共8172萬元行政罰鍰。

衛生局表示，除辣椒粉檢出蘇丹紅成分產品及查獲逾期食品36項等各項違規情事，依照食品安全衛生管理法規定累計裁罰7772萬元外，另持續追查出所產製冬菜產品涉及標示不實，已依據食品安全衛生管理法第28條第1項重罰最高罰400萬元併移送雄檢偵辦。

衛生局稽查調查過程中，查獲此相關企業進口中國製香麻辣粉產品產地涉嫌虛偽不實（產地標示為台灣），全數皆出貨給某委託製造業者，衛生局已同步移請雄檢併案偵辦。衛生局將依據雄檢起訴書偵辦結果，後續針對此公司香麻辣粉產品產地標示不實部分，予以嚴懲重罰。

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衛生局進一步表示，此案透過民生安全聯繫平台機制，發揮即時通報、即時查緝功能，衛生局將持續加強現有民生安全聯繫平台，共同確保民眾食品安全。

雄檢今天上午指出，檢察官審酌李男身兼多間公司實際負責人，且公司為國內辣椒粉、冬菜等食品大宗上游供應商，但卻罔顧其應有社會責任、消費大眾身體健康，且還換櫃改標、更換送檢樣本等，據此建請高雄地方法院予以從重量刑，並科以李男名下6間公司各2億元罰金、共12億元。（編輯：陳仁華）1130509