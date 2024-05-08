本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰化女為豐胸冒母名貸35萬 母收催繳單報警東窗事發

2024/5/8 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化8日電）4寶媽陳姓女子偽造母親簽名、借貸付豐胸手術費35萬，母收催繳單察覺有異報警才知女兒行徑，雖要撤回告訴，但偽造私文書屬非告訴乃論罪，法院判陳女1年10月、緩刑4年。

根據彰化地方法院判決書，陳女於民國109年到整形診所準備進行豐胸手術，因無力支付新台幣35萬元手術費，於是在9月、10月偽造母親簽名向2家貸款公司分別核貸20萬、15萬元，撥付給診所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳女母親收到催繳單後報警，經檢警偵辦才得知犯案人是自己女兒，她於偵查中表達要撤回告訴，並向法官表示已原諒女兒，因女兒不懂事、所生孩子還小，希望法院給女兒機會。

法官審酌陳女曾因詐欺案件被判拘役40日，緩刑2年，109年6月緩刑期滿，3個月後卻再犯案，考量陳女已清償貸款金額，徵得告訴人原諒，且坦承犯行，犯後態度良好，依犯偽造有價證券罪處有期徒刑1年7月、行使偽造私文書罪處7月，應執行1年10月、緩刑4年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130508

#台灣彰化地方法院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：