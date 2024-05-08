彰化女為豐胸冒母名貸35萬 母收催繳單報警東窗事發

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（中央社記者鄭維真彰化8日電）4寶媽陳姓女子偽造母親簽名、借貸付豐胸手術費35萬，母收催繳單察覺有異報警才知女兒行徑，雖要撤回告訴，但偽造私文書屬非告訴乃論罪，法院判陳女1年10月、緩刑4年。

根據彰化地方法院判決書，陳女於民國109年到整形診所準備進行豐胸手術，因無力支付新台幣35萬元手術費，於是在9月、10月偽造母親簽名向2家貸款公司分別核貸20萬、15萬元，撥付給診所。

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陳女母親收到催繳單後報警，經檢警偵辦才得知犯案人是自己女兒，她於偵查中表達要撤回告訴，並向法官表示已原諒女兒，因女兒不懂事、所生孩子還小，希望法院給女兒機會。

法官審酌陳女曾因詐欺案件被判拘役40日，緩刑2年，109年6月緩刑期滿，3個月後卻再犯案，考量陳女已清償貸款金額，徵得告訴人原諒，且坦承犯行，犯後態度良好，依犯偽造有價證券罪處有期徒刑1年7月、行使偽造私文書罪處7月，應執行1年10月、緩刑4年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130508