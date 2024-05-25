北市更生機構遭空氣槍射擊 警方逮1男子送辦

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（中央社記者劉建邦台北25日電）姚姓男子與前女友疑有債務糾紛涉侵占遭控告，姚男昨天開租賃紅色跑車至前女友工作的台北市某更生機構外，持空氣步槍射擊玻璃等處後駕車逃逸，警方獲報循線逮人送辦。

北市警察局文山一分局今天召開記者會表示，昨天下午6時許獲報，轄區某更生機構報案稱窗戶玻璃、天花板疑遭槍擊，幸無人受傷，獲報後組專案小組偵辦，查出36歲姚男涉重嫌。

警方表示，姚男案發前駕駛租賃紅色跑車至更生機構門口後，隨即停在馬路旁，坐在車上持空氣步槍向更生機構射擊3至4槍，導致窗戶玻璃、天花板損壞。

警方掌握姚男案發後駕車往大同區方向逃逸，得知仍在延平北路2段附近逗留，立即派員前往緝捕逮人，並在車內搜出1把空氣步槍，於案發2小時內破案。

警詢時姚男初步供稱，前女友為更生機構員工，2人曾因購置車輛出現糾紛，因不滿前女友提告侵占，開租賃車持空氣步槍前往機構洩恨。詳細犯案原因待釐清。

警詢後依恐嚇、毀損罪嫌將姚男移送檢方偵辦，並把涉案空氣步槍送驗，釐清有無殺傷力。（編輯：方沛清）1130525