北市2男槍傷陸續就醫 警方：自宅玩槍走火誤傷

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）63歲郭姓男子14日因腹部槍傷自行就醫遭通報，隨後同樣腹部有槍傷的46歲林姓男子於15日帶槍投案，北市警方追查發現，2人是在郭男大同區住處把玩槍枝走火誤傷所致，依法偵辦。

台北市警察局士林分局14日深夜接獲轄內醫院通報有異狀況，指自行就醫的郭男腹部有1處槍傷；緊接著，另1名同樣腹部中槍的林男則帶槍於15日凌晨到市警局大同分局重慶北路派出所投案，並聲稱是把玩槍枝誤觸擊發，造成子彈貫穿其腹部受傷，隨後由警方協助將他送醫治療。

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警方懷疑2起槍傷事件疑有關聯，隨即由士林分局和大同分局共組專案小組偵辦，待林男和郭男完成手術和清醒後，立即進行筆錄，得知事件起因為2人在郭男位於大同區重慶北路三段的住處把玩槍枝，期間不慎誤觸板機並擊發1顆子彈，直接貫穿林男腹部，隨後子彈又傷及郭男並卡在其腹部。

專案小組進行相關查證和現地勘察鑑識獲得證實，目前全案已將2人依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請士林地檢署指揮偵辦。（編輯：方沛清）1130516