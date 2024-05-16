本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯洛伐克總理遭槍擊凶嫌為71歲作家 當局初步定調政治動機暗殺
首頁 / 社會

北市2男槍傷陸續就醫 警方：自宅玩槍走火誤傷

2024/5/16 10:06（5/16 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
63歲郭姓男子14日因腹部槍傷自行就醫遭通報，隨後同樣腹部有槍傷的46歲林姓男子於15日帶槍投案，台北市警方追查發現，2人是在郭男大同區住處把玩槍枝走火誤傷所致，目前已將2人依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請士林地檢署指揮偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年5月16日
63歲郭姓男子14日因腹部槍傷自行就醫遭通報，隨後同樣腹部有槍傷的46歲林姓男子於15日帶槍投案，台北市警方追查發現，2人是在郭男大同區住處把玩槍枝走火誤傷所致，目前已將2人依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請士林地檢署指揮偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北16日電）63歲郭姓男子14日因腹部槍傷自行就醫遭通報，隨後同樣腹部有槍傷的46歲林姓男子於15日帶槍投案，北市警方追查發現，2人是在郭男大同區住處把玩槍枝走火誤傷所致，依法偵辦。

台北市警察局士林分局14日深夜接獲轄內醫院通報有異狀況，指自行就醫的郭男腹部有1處槍傷；緊接著，另1名同樣腹部中槍的林男則帶槍於15日凌晨到市警局大同分局重慶北路派出所投案，並聲稱是把玩槍枝誤觸擊發，造成子彈貫穿其腹部受傷，隨後由警方協助將他送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方懷疑2起槍傷事件疑有關聯，隨即由士林分局和大同分局共組專案小組偵辦，待林男和郭男完成手術和清醒後，立即進行筆錄，得知事件起因為2人在郭男位於大同區重慶北路三段的住處把玩槍枝，期間不慎誤觸板機並擊發1顆子彈，直接貫穿林男腹部，隨後子彈又傷及郭男並卡在其腹部。

專案小組進行相關查證和現地勘察鑑識獲得證實，目前全案已將2人依涉槍砲彈藥刀械管制條例報請士林地檢署指揮偵辦。（編輯：方沛清）1130516

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：