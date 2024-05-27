調查局長上任 陳白立：護國安防境外敵對勢力滲透

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（中央社記者劉世怡台北27日電）新任調查局長陳白立今天表示，上任後工作重點，首要為維護國家安全，防制境外敵對勢力滲透，其次為打擊重大犯罪，包含打詐、貪瀆、毒品、食安、綠能弊端等面向布署偵辦。

調查局國家安全維護處處長陳白立今天接任調查局局長，因兩岸情勢嚴峻怕遭滲透，以及詐欺犯罪發展多樣手法等，陳白立接受媒體聯訪，作以上說明。

陳白立說，上任後未來工作重點，首要為維護國家安全，防制境外敵對勢力滲透，其次為打擊重大犯罪，包含詐欺現在是民怨之首、貪瀆案件零容忍、毒品造成社會治安敗壞、還有黑心食品及由黑金共生結構問題而出現的綠能弊端，這些面向都會加強布署偵辦並強力打擊，尤其打詐部分，會以國際性或集團性的先做處理。

媒體詢問，陳白立去年一整年偵辦共諜案件達20件，為歷年之最，面對兩岸情勢嚴峻，國安上要如何反制被滲透；副局長、一級主管等人比陳白立還資深，是否影響領導統御，還有跑馬拉松運動鍛鍊身體方式，是否會改變。

陳白立表示，調查局保護台灣的自由民主人權法治的生活環境不被破壞，保護國人能繼續呼吸自由的空氣，是每一位調查官的天職，不管是誰來接任調查局長的工作，維護國家安全一直以來是調查局的核心任務，會持續加強工作。

陳白立說，調查局的組織文化，尊重期別倫理，他會借重前期學長們智慧與經驗，調查局重視依法行政，他接下調查局長的職位，是依據法令派任，全局人員會服從派令，不會有問題，特別是從發布人事令到今天，他有很多機會跟副局長等人有公務會議，大家都有向他表示，一致支持團結來完成上級所交付的各項任務。

至於跑馬拉松，陳白立說，未來一切先以公務為重，跑馬拉松的時間應該會被壓縮到很短，甚至沒時間，只能趁一些零散時間儘量簡單運動。

陳白立致詞時指出，遵照總統賴清德及法務部部長鄭銘謙對調查局所提重大指示，將落實5大重點，首先，加強反制境外敵對勢力滲透，積極偵辦國安案件，為鞏固「台灣主體性」價值的永續發展而努力。

其次，將提升科技偵查能量，全力偵辦包括綠能弊端在內的黑金貪瀆共生結構、詐欺、食安及重大毒品犯罪；第三，資安即國安，台灣是受網路及假訊息攻擊密度最高的國家，而且主要來自於中國，面對中國對全球網域安全的威脅、散布假訊息的侵害，調查局將提升反制及應處能量，建構主動防禦資安防護網絡。

第四，2022年修正的國家安全法已將營業秘密的保護提升到國家安全層級，為防止國家核心關鍵技術洩漏給外國等境外敵對勢力，以及防制中企挖角高科技人才，將全力發掘偵辦此類案件。

第五，紀律是調查局的靈魂，沒有紀律就沒有工作，將持續貫徹並要求同事遵守依法行政、行政中立原則與程序正義。

法務部調查局局長交接典禮，今天在調查局大禮堂舉行，由法務部長鄭銘謙主持，包含立法院立委林德福、吳琪銘、司法院、國安會、國家安全局、國防部、法務部等機關首長及調查局內外勤主管，約320人觀禮。

鄭銘謙致詞時表示，陳白立歷練完整，熟稔國安工作及案件偵辦業務，去年就辦了20起國安案件，現正面臨中國威脅日增之際，期許陳白立以其國安專長，帶領調查局維護國家安全與偵辦重大犯罪。而調查局在3名檢察體系出任局長後，這次由局內人員升任局長，相信可鼓舞局內士氣。

卸任局長王俊力致詞指出，調查局是一個有計劃性的專業團隊，他在924天任期中，增長了在國安領域、科技偵查及國際執法合作有不同的視野，有調查局這段旅程，使生命更加豐富及精彩，且永生難忘。

交接典禮結束後，有數十名調查官及主管們在大門前列隊歡送，王俊力一個個握手致意後坐車離開。（編輯：李錫璋）1130527