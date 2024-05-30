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高雄生活會館暗藏性交易 男客上門消費當場送辦

2024/5/30 11:34
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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄新興區七賢二路一間生活會館遭檢舉從事性交易，警方查出蔡姓負責人以每次2000元代價媒介性交易從中抽成，並當場查獲2女服務生跟1名男客，全案依妨害風化等罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局日前接獲檢舉，七賢二路一間生活會館內疑有色情不法業者從事性交易，經員警探訪蒐證，28日晚間6時許持搜索票到場蒐證，當場查獲38歲蔡姓負責人、28歲陳姓、30歲蔡姓女服務生、以及31歲柯姓男客，全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

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警方調查，蔡姓負責人以通訊軟體聯繫媒介女服務生，並以每次新台幣2000元代價，與不特定人從事全套性交易，再從中獲取800元媒介費；全案訊後將蔡男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；女服務生及男客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

新興分局長張泰賓表示，這類偽裝純按摩色情場所，不但妨害善良風俗，也影響社區治安及居住品質，警方將規劃臨檢等勤務清查，並依法持續予以取締以杜絕色情交易，淨化治安。（編輯：龍柏安）1130530

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