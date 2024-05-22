高雄前金區里長私吞巡守隊22萬誤餐費 貪污起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄前金區方姓博孝里長涉自民國108年起侵占20名社區守望相助巡守隊員誤餐費，金額約新台幣22萬元；部分隊員沒領到錢報警檢舉，雄檢偵結後，依貪污等罪嫌起訴方男。

高雄地檢署偵查時，方男坦承侵占隊員誤餐費，其他隊員也證稱沒領到誤餐費或有少領等情事，檢方依據新興警分局守望相助隊資料及相關罪證，依涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物等罪嫌起訴。

起訴指出，43歲方男民國108年當選前金區博孝里長後，就兼任博孝里守望相助隊長，並向轄區高雄市警察局新興分局申請守望相助隊協勤登記，以及設立帳號戶頭。

依據「高雄市里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費核發作業要點」，巡守隊每月誤餐費申領，須檢附當月巡守輪值表、巡守人員執勤出入登記簿、印領清冊，經隊長證明核章後，送轄屬區公所再函轉轄屬警察分局，最後審核無誤發給巡守隊長，由隊長轉發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，方男自108年3月起陸續向新興分局請領108年3月至12月、109年全年、110年1至5月、110年10月至12月、111年1至4月的誤餐費，經新興分局審核無誤，共核撥新台幣29萬多元至巡守隊帳戶，但方男卻未如實發放給20名巡守隊員，並侵占當中約22萬元。

直至部分巡守隊員催討後，方男補發部分誤餐費，但有隊員看不下去向警方檢舉，警方向高雄地檢署聲請拘票上門搜索，方男也直接交出巡守隊員出入登記簿，以及誤餐費印領清冊及排班表、巡守隊員印章、守望相助隊專款存摺印鑑等證物。（編輯：陳仁華）1130522