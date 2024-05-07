爭取高雄輕軌標案 廠商禮盒藏金條認罪獲緩起訴

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）郭姓廠商為爭取高雄輕軌配置控制器標案，拜會市府交通局官員時贈送精油香皂禮盒，不料官員打開發現藏2條黃金。高雄地檢署考量郭男認罪，依行賄罪處分緩起訴。

高雄地檢署考量檢廉偵查時郭男坦承犯行，深表悔悟，以犯後態度良好，依違反貪污治罪條例行賄罪處分緩起訴，並須向公庫支付新台幣20萬元。

雄檢緩起訴處分書指出，高市府民國107年辦理「更新改善交通號誌工程」，採最低價決標，郭姓廠商雖以1598萬多元得標；但因金額低於底價8成，標案主持人認為恐會影響工程品質，因此限期通知廠商說明或擔保，並當場宣布保留決標。之後雖然郭男說明，交通局仍以郭男公司前案履約狀況不佳，取消得標資格，改讓次低價廠商得標。

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郭男去年為爭取高雄輕軌配置控制器代理權，並有意參與相關工程採購案，卻又因自認與高雄市交通局智慧運輸中心關係不佳，為改善關係前去拜會時任智運中心的王姓主任，雙方交談後郭男贈送牛樟精油香皂禮盒，但王姓主任拒收，郭男把禮盒放在辦公室桌上離去。

待郭男離去後，王姓主任打開禮盒發現裡頭藏有2條黃金，馬上將禮盒跟金條送交通局政風室通報，全案經法務部廉政署移送偵辦。（編輯：孫承武）1130507