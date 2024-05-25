養生館攬客按摩兼販毒 中市警逮3人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市警察局刑事警察大隊今天宣布破獲利用養生館掩護販毒案，拘提負責人及服務人員等3人，依違反毒品危害防制條例送辦，並查扣毒品及現金新台幣90萬元等贓證物。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊接獲情資得知，桃園市某養生館表面上提供紓壓按摩服務，實際上負責人利用服務人員販售第2級毒品安非他命給不特定客人，多次在店內交易，藉此規避警方查緝。

警方蒐集及調閱相關資料後，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，經持續跟監蒐證，發現養生館負責人及服務人員除在店內向客人推銷毒品，同時提供外送服務，服務人員依販毒所得抽取酬庸。

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台中市警方會同桃園市警察局平鎮分局，持拘票拘提陳姓負責人及共犯等3人到案，並持搜索票於養生館內起獲第2級毒品安非他命5包、現金新台幣90萬元等贓證物，依違反毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方指出，檢察官偵結後，於5月初以毒品危害防制條例第4條販賣毒品罪嫌起訴，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。（編輯：郭諭儒）1130525