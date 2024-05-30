新北惠心婦幼集團涉逃漏稅1.5億 繳2.2億獲緩起訴

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北惠心婦幼集團透過增設合夥人與不實申報等方式，12年間逃漏稅新台幣1.5億元，檢察官考量9人已補繳完畢，命另繳6804萬給公庫後予以緩起訴處分。

檢警調查，惠心婦幼集團實際負責人陳擇銘與集團旗下婦幼診所吳姓負責人、婦產科小兒科診所陳姓負責人、診所陳姓副院長共4人是實際出資合夥人，他們在招聘李姓、黃姓及詹姓醫師時就與對方說好，透過虛增3名醫師為合夥人方式，來減少4人聯合執行業務所得。

檢調追查，3名醫師隨後同意成為名義上的合夥人，且因執行業務所得申報個人綜合所得適用扣抵較高費用率，因此享受適用較低課稅級距累進稅率，得以逃漏稅。

檢調還查出，惠心集團吳姓總會計與黃姓行政副院長為協助自己與上述7人逃漏稅，還製作並提交不實業務所得損益計算表、虛偽合夥契約及綜合所得稅結算申報書，9人自2011年至2022年間共逃漏稅約1.56億元。

檢方近日偵查終結，認定9人涉犯稅捐稽徵法以不正當方法逃漏稅等罪嫌。不過審酌9人都沒有前科紀錄，且坦承犯行、深表悔悟，也已繳完補正稅額，因此予以緩起訴，不過命9人須分別向公庫繳納8萬至4300餘萬元不等、共約6804萬餘元的緩起訴處分金。

檢察官統計，補稅金額加緩起訴處分金共2億2411萬餘元。（編輯：張銘坤）1130530