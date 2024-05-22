高虹安涉貪案辯論終結 北院7/24宣判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天自上午9時40分開庭，歷經11小時多的提示證據、言詞辯論程序，晚間9時許辯論終結，合議庭訂於7月24日上午11時宣判。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。北院今天再度開庭，上午進行提示證據等程序，下午開始言詞辯論，晚間9時許辯論終結，審判長諭知將於7月24日上午11時宣判。

公訴檢察官下午論告時指出，高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，本案有可能是法院第一次就立委助理的薪資適法性表態。

高虹安則表示，她於零用金制度上有道德瑕疵，但她不該當貪污重罪，本案攸關45萬新竹市民，盼法院公正審判。（編輯：吳協昌）1130522