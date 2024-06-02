北市警搜索東區賭場和招待所 赫見藝人陳零九

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（中央社記者黃麗芸、洪素津台北2日電）48歲陳姓男子假借撲克協會名義在北市大安區經營賭場非法盈利，還在同棟大樓12樓設置私人招待所，警方昨天到場搜索查獲陳男等嫌和毒品，招待所內意外發現藝人陳零九。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所日前接獲檢舉，指轄內忠孝東路四段一帶某棟大樓有德州撲克賭場非法盈利，以籌碼換現金方式賭博財物，隨即派員多日探訪、蒐證。

經調查了解，位於建物4樓的賭場對外以撲克協會名義招募會員，再以進行撲克比賽方式規避警方查緝，但賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。

同時，同棟大樓的12樓還設置有私人招待所，提供貴賓訪客使用。

警方見時機成熟，於昨天凌晨持搜索票執行查緝行動，當場查獲現場負責人陳男、荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯嫌1人及在場關係人6人，合計51人。

其中，查緝過程發現有2名賭客攜帶二級毒品大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠；另於私人招待所內查獲1男攜帶大麻電子菸，但陳零九並無涉相關違法事項。

警方現場還查扣抽頭金暨營業額新台幣95萬餘元、記帳本、點鈔機、監視器鏡頭、撲克牌及籌碼297萬餘元等證物。

全案詢後將45嫌（扣除關係人）依涉刑法賭博罪、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罪移送台北地檢署偵辦。

陳零九透過經紀公司回應，去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情，謝謝媒體朋友的關心。（編輯：方沛清）1130602