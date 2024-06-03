桃園雲梯車疑未注意限高 擦撞加油站上方雨遮

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市1輛消防雲梯車今天進入加油站時擦撞上方雨遮，警方交通事故處理初步研判疑為未注意車輛高度不慎擦撞加油站雨遮，事故詳細肇因及雲梯車、加油站雨遮維修費待調查釐清。

桃園市平鎮警分局交通組巡官童廸懋接受媒體聯訪表示，今天上午8時53分許，鄭姓消防員駕駛雲梯車行經平鎮區延平路二段152號加油站時，疑未注意車輛高度，不慎擦撞加油站加油島頂端雨遮，所幸無人受傷。至於詳細肇事原因，警方正調查釐清當中。

桃園市政府消防局中壢分隊小隊長賴勝富指出，此輛消防車前往加油站準備加油，但在駛入加油站時，因閃避車輛，駕駛不慎擦撞加油站上方雨遮造成受損，所幸無人受傷，後續將與加油站調解修復事宜，同時加強隊員駕駛安全訓練及觀念，避免相關情勢再度發生。

消防局表示，雲梯車進入加油站與一般車輛相同，並無特殊限制，但需要注意加油站高度。至於雲梯車受到毀損，目前尚待原廠估價，還不知道維護費用，消防局均有編列預算支應維護，相關責任有待警方釐清再研議。（編輯：戴光育）1130603