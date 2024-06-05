台北市員警涉收賄包庇應召業 50萬元交保限制出境

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）北市松山警分局中崙派出所陳姓巡佐等人涉嫌收賄、包庇應召業者，檢調昨天搜索、約談陳男等人到案。北檢檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令陳男50萬元交保，並限制出境、出海。

此外，居中牽線委託陳男查詢個資的邱姓退休員警，以新台幣5萬元交保；涉嫌委託陳男查詢個資的陳姓保母業者，3萬元交保；松山分局松山派出所孫姓員警、丘姓、楊姓應召業者等人，均無保請回。

檢調獲報，位於台北市松山區等地的應召業者，疑似為了避免遭員警取締，自民國106年至113年間行賄原本在松山分局松山派出所的陳姓、孫姓員警，其中陳男調任中崙派出所後，疑持續收受賄賂及以不作為方式包庇應召業者。

此外，檢調另查出，陳男曾接受邱姓退休員警的委託，私下協助車行及陳姓保母業者，透過警政系統分別查詢車籍資料，或來應徵的保母前科紀錄。

台北地檢署昨天指揮警調單位兵分2路搜索，包含陳男、孫男的派出所辦公座位、住處等地，並約談陳男等人到案。

檢察官今天凌晨漏夜複訊，諭令陳男等人分別以3萬元至50萬元交保，並對陳男限制出境出海；另外，孫男與業者等人則無保請回。全案朝貪污治罪條例行收賄罪及公務員圖利使他人為性交或猥褻等罪偵辦。

松山分局昨天則表示，全力配合司法調查，並從嚴追究相關考監人員行政責任，，秉持「警紀警辦」與「毋枉毋縱」立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。（編輯：謝雅竹）1130605