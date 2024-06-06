資訊業者遭離職員工雲端竊密 調查局約談4人送辦

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）知名資訊業者陳姓協理離職自立門戶，3名同事相繼投靠，並涉嫌登入被害業者雲端資料庫竊密。雄檢日前發動搜索、約談，諭令陳男等4人交保，朝違反營業秘密法等方向偵辦。

調查局資安工作站今天發布新聞稿表示，被害業者為知名資訊管理開發顧問公司，於內部資安稽核時，發現雲端系統遭非法登入竊取營業秘密，向資安工作站提出檢舉，並查出陳姓前協理涉案。

高雄地檢署今年5月22日指揮資安站等單位，兵分多路搜索涉案陳姓前協理等人住居所及公司等地，查扣竊取的資料及數位證物，並約談陳男等4人到案。檢察官訊後，諭令陳男等4人分別以新台幣6萬至18萬元不等金額交保。

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資安站指出，陳男從被害業者公司離職後，成立同為資訊業的競業公司；被害業者3名員工相繼離職轉往陳男公司，涉嫌利用被害業者資訊漏洞，離職後持續登入雲端系統，取得專案內容、工作成果、合約內容等營業秘密，而取得業務競爭優勢。

資安站呼籲，企業應提升資安內控，關注公司系統異常登入及流量，強化內部系統及資料庫存取控管機制，且數位營業秘密資料須建立存取查閱紀錄、嚴訂權限防範非授權下載，避免員工離職竊取機密「帶槍投靠」競爭對手，致喪失市場競爭優勢。（編輯：蕭博文）1130606