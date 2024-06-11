台中男子洗衣機悶殺雙胞胎 更一審改判無期徒刑

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中陳姓男子勒斃女友，再將2人所生雙胞胎塞入洗衣機悶死。陳男殺害女友已判刑13年定讞，殺害雙胞胎一二審皆判死，台中高分院更一審考量他有悔悟，今天改判無期徒刑。可上訴。

起訴書指出，陳男與陳女為同居男女朋友，案發時育有2名11個月大雙胞胎男嬰。陳男於民國108年8月底失業，對外積欠債務新台幣20多萬元，由陳女擔任陪酒工作擔起家計。

雙方共同承租台中市中區的套房，陳女負擔家計外，每月仍給陳男1萬8000元償還債務，陳男則負責照顧雙胞胎；但陳男對陳女與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧而有所怨恨。

108年11月3日，陳男再因陳女與異性糾纏不清等問題起爭執，徒手勒斃女友。犯案後，陳男考量陳女死亡、自己又負債，無人照顧2名幼子，隔日凌晨將2名幼子放入租屋處的洗衣機內悶死。

陳男整理租屋處後，當天外出與友人吃喝玩樂。數日後，警方接獲通報陳女租屋處傳出惡臭，與房屋管理人一同入內，發現陳女與2名幼子死亡。警方認為陳男涉嫌，循線到彰化縣一家網咖將他逮捕，檢方偵辦後依殺人等罪嫌起訴。

全案在台中地院、台灣高等法院台中分院歷經一、二審後，皆判處陳男死刑。案經上訴，最高法院認為，二審量刑理由不完備，民國111年8月間發回更審。

台中高分院更一審審理後，認為陳男殺害2名稚子，犯罪動機形成受到成長環境所養成的人格特質，及案發時面臨巨大生活壓力極大影響，唯一感情依附對象陳女因與男客曖昧不清等，導致陳男面臨多重壓力每況愈下，無法由其他方式獲得支援及排解壓力。

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合議庭審酌，陳男坦承犯行，對於殺害稚子犯行具有悔意，且表示有意願進行修復式司法，願意將名下所有不動產賠償被害人家屬，並主動全額清償犯罪被害補償金，雖不能與完全填補犯罪所生的損害，但仍足徵犯後確已知所悔悟。

台中高分院今天更一審宣判，原判決撤銷，以陳男成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1130611